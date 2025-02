Politie: ontvoering Breda was gerichte actie

De ontvoering van afgelopen nacht in Breda is volgens de politie vermoedelijk een gerichte actie geweest. Dat is naar voren gekomen uit politieonderzoek, zegt een woordvoerder.

Er is sporenonderzoek gedaan op de plek waar de ontvoering was en met getuigen gesproken die de ontvoering hebben gezien. Meer details kunnen op dit moment niet worden gegeven, zegt de politie.

Sportcomplex

Een 24-jarige man werd rond middernacht door meerdere mensen in een busje meegenomen vanaf een parkeerterrein bij een aantal sportcomplexen in Breda. Sindsdien ontbreekt van het slachtoffer ieder spoor.

De kleur en het merk van het busje zijn niet duidelijk. Ook is niet bekend in welke richting het busje is weggereden. De verdachten droegen zwarte kleding en bivakmutsen. Volgens de politie zijn ze vuurwapengevaarlijk.

Het slachtoffer is afhankelijk van medicijnen. Als hij die niet inneemt kan dat fataal aflopen, aldus de politie.

Over de zaak zijn bij de politie al veel tips binnengekomen.