Alle zes inzittenden crash Philadelphia overleden, op de grond 'veel gewonden'

Alle zes inzittenden van het medisch vliegtuig dat gisteren in de buurt van een winkelcentrum in Philadelphia neerstortte, zijn om het leven gekomen. Burgemeester Parker van de Amerikaanse stad heeft dat bekendgemaakt. Op de grond zijn volgens haar "veel mensen" gewond geraakt.

Het was al de verwachting dat geen van de inzittenden de crash had overleefd, maar Jet Rescue Air Ambulance, het bedrijf dat het vervoer verzorgde, durfde dat eerder nog niet te bevestigen. De slachtoffers zijn een meisje en haar moeder, een arts, een paramedicus, de piloot en de co-piloot. Alle inzittenden hadden de Mexicaanse nationaliteit.

Het meisje was in het Shriners-kinderziekenhuis in Philadelphia geweest voor een levensreddende medische behandeling en was onderweg terug naar Tijuana in Mexico.

Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat het ziekenhuispersoneel erg geraakt is door het ongeluk. Het meisje zou vrijdag met de medische staf nog het einde van haar behandeling hebben gevierd voordat ze naar huis mocht.

'Veel gewonden'

Het vliegtuigje stortte in de avondspits neer op een drukke weg. Er ontstond een explosie en meerdere auto's, bedrijfspanden en huizen vatten vlam. Volgens de burgemeester zijn op de grond veel mensen gewond geraakt, al wil ze nog niet zeggen hoeveel.

Ook over de aard van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. Een deel van de slachtoffers is naar ziekenhuizen gebracht.

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Na het opstijgen bereikte het toestel volgens trackingsite ADS-B Exchange een hoogte van 1650 voet, ruim 500 meter, voordat het met ruim 200 kilometer per uur omlaag stortte. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten was het vliegtuigje minder dan een minuut in de lucht geweest.

Vliegveld gesloten

De nieuwszender CBS beschikt over een geluidsopname van de controletoren. Daarop is te horen dat de luchtvaartregelaar zei dat hij "niet exact wist wat er gebeurde". "We zijn een vliegtuig kwijtgeraakt. Het ziet ernaar uit dat er een ongeluk is geweest nabij de Northeast Philadelphia-luchthaven. Het vliegveld wordt voor onbepaalde tijd gesloten."

De Mexicaanse president Sheinbaum betreurt de dood van de zes slachtoffers. "Het consulaat staat in permanent contact met de familie", schrijft ze op X. "Mijn solidariteit is bij jullie dierbaren en vrienden."