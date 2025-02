Van Empel verovert derde wereldtitel veldrijden op rij na felle strijd met Brand

Del Grosso verlengt wereldtitel bij beloften

Tibor Del Grosso werd eerder op de dag voor de tweede keer op rij wereldkampioen bij de beloften. De 21-jarige renner uit Eelde was maakte zijn favorietenstatus waar in het Franse Liévin. Al na een minuut of drie zette de Nederlander zijn concurrenten uit België, Italië en Frankrijk op achterstand en kwam niet meer in gevaar.

Voor Del Grosso was het zijn laatste wedstrijd in de beloftencategorie. Hij gaat zich nu bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck richten op het wegseizoen en keert volgende winter terug bij de eliterenners in het veldrijden. In die categorie veroverde hij drie weken geleden al de Nederlandse titel.