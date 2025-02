1/2 in Nieuwsuur: De importtarieven van Trump • Kritische Russische artiesten gevlucht

Maatschappij-kritische Russische artiesten gevlucht

Na de inval in Oekraïne verklaarde Rusland ook het vrije woord de oorlog. Wie zich niet schikt naar de mores van het Kremlin, wordt vervolgd. En dus vluchtte de maatschappij-kritische artiest Noize MC met zijn vrouw en twee kinderen halsoverkop naar Litouwen.vHij liet daarbij in zijn vaderland een miljoenenpubliek achter. Nu verdient hij zijn geld - noodgedwongen - in het Westen: we spreken de Russische zanger in Tilburg