Doden en gewonden bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne

Een groot aantal Russische luchtaanvallen op Oekraïne heeft aan zeker acht mensen het leven gekost. Dat is bekendgemaakt door de Oekraïense autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond.

Rusland viel gisteravond en vannacht met raketten, drones en bommen meerdere steden en plaatsen aan. Volgens Oekraïne werden 165 raketten en drones afgevuurd. Een deel daarvan kon uit de lucht worden gehaald.

Poltava

In Poltava, ten zuidwesten van Charkiv, werd een vijf verdiepingen tellend woonblok getroffen door een raket. Daarbij vielen vier doden en raakten dertien mensen gewond, onder wie drie kinderen. Het gebouw is compleet vernield.

In diezelfde stad werden ook andere woonblokken, een kinderdagverblijf en de energievoorziening geraakt. Of daar ook slachtoffers bij zijn gevallen is niet bekend.

Rusland probeert sinds maart vorig jaar om het Oekraïense gas- en elektriciteitsnetwerk te verlammen. De leidt tot een drastische vermindering van de energieproductie en geregeld tot stroomuitval.

Elders

Een aanval op Soemy, in het noordoosten, kostte het leven aan drie agenten die op straat patrouilleerden. Ook vanuit Zaporizja, Odessa en Charkiv wordt schade gemeld.

Rusland zegt dat het op zijn beurt gisteren en vannacht 108 Oekraïense drones uit de lucht heeft geschoten.