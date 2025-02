Groenewegen in sprint geklopt door Moschetti, eindzege Pidcock in AlUla Tour

Dylan Groenewegen is nipt geklopt door Matteo Moschetti in de laatste etappe van de AlUla Tour. De Nederlandse sprinter van de Jayco-ploeg moest in Saudi-Arabië inhouden in het gedrang en kwam te laat om de Italiaan nog van de ritzege te houden. Eerder in de week werd Groenewegen ook al eens tweede achter Tim Merlier.

Met de sprintzege werd het feest compleet voor Q36.5, de ploeg van Moschetti. De eindoverwinning van de vijfdaagse koers ging namelijk naar Tom Pidcock, de grote aanwinst van de Zwitserse ploeg. Pidcock was veruit de sterkste op de lastige aankomsten eerder in de week.