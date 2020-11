WHO-baas Tedros zegt geen kant te kiezen in conflict Ethiopië

De chef van Wereldgezondheidsorganisatie WHO ontkent kant te kiezen in het gewapende conflict in Ethiopië. In de noordelijke provincie Tigray bestrijden het leger van de Ethiopische premier Abiy Ahmed en het Tigray People's Liberation Front (TPLF) elkaar.

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus is geboren in Tigray, de regio waar nu een bloedig conflict heerst. Ook was hij minister van Volksgezondheid in een regering die werd geleid door het TPLF.

Een Ethiopische legerleider beschuldigde Tedros vandaag van het bieden van hulp aan de lokale autoriteiten in de opstandige regio. Generaal Birhanu Jula zei volgens persbureau Reuters dat Tedros "zelf een lid is van die groep" en noemde hem een crimineel. De generaal kwam niet met bewijzen.

Tedros weerspreekt de aantijgingen in een verklaring op Twitter: "Het is niet waar. Ik sta maar aan één kant en dat is de kant van vrede." Hij verwijst in de verklaring naar zijn eigen ervaringen als kind met het "destructieve karakter van oorlog".