Honderden mensen op de Dam uit solidariteit met demonstranten in Servië

Het is vandaag precies drie maanden geleden dat het stationsdak instortte. Daarom zijn ook in Novi Sad, de tweede stad van het land, vandaag opnieuw demonstranten op de been. Honderden studenten proberen daar drie bruggen over de rivier de Donau te blokkeren.

Een deel van de studenten is in een tweedaagse mars vanuit hoofdstad Belgrado naar Novi Sad komen lopen, een afstand van bijna 100 kilometer. In diverse steden houden studenten universiteitsgebouwen bezet.

Publieke omroep

De demonstranten wilden in eerste instantie van de regering weten hoe de overkapping heeft kunnen instorten. Velen denken dat corruptie en slechte bouw een rol hebben gespeeld. Het station was net gerenoveerd door Chinese bouwbedrijven.

Intussen is het protest uitgegroeid tot een bredere beweging tegen de regering van de rechts-populistische president Vucic. De protesten in het land richten zich de laatste tijd dan ook niet alleen meer op de regering. Onlangs was ook de publieke omroep RTS doelwit.

Volgens de betogers dient die omroep slechts als spreekbuis van de president. Betogers waren boos omdat de omroep melding maakte van beschuldigingen van de populistische president Vucic aan het adres van studenten. Hij beweert dat de studenten die de protesten leiden worden betaald door buitenlandse geheime diensten met als doel zijn regering met geweld omver te werpen.