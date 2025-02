Johnny Rep nog altijd kwetsbaar na hartinfarct: 'Ze zeggen dat ik bijna dood was'

Rep denkt nog wel vaak aan vroeger. De WK-finale van 1974. Totaalvoetbal, met Johan Cruijff, Johan Neeskens. "Dat is vijftig jaar geleden, man. Ik heb er gisteren toevallig nog over nagedacht. Er zijn er aardig wat overleden." Alleen Arie Haan, Wim Rijsbergen, Ruud Krol, Willem van Hanegem en Rep zelf zijn nog in leven van de basiself.

Of hij bang voor de dood is? "Nee, ik denk er maar niet te veel aan, want anders word je helemaal knettergek. Maar we schieten aardig op, hè?"

"Oud worden is niet altijd leuk. Zeker niet. Ik ben er niet kapot van. Maar ja, het is nou eenmaal zo."