Israël en Hamas ruilen voor de vierde keer gijzelaars en gevangenen

De overdracht van Siegel vond uren later plaats op het strand van Gaza-Stad. De locatie was lang geheim gehouden. Kort na de aankomst van het Rode Kruis arriveerde een auto waaruit de man stapte die namens Hamas de overdracht afhandelde.

Palestijnse media zeiden vooraf dat dit Haitham al-Hawajri zou zijn, een commandant van Hamas van wie Israël vorig jaar zei dat hij was gedood. Of dit inderdaad Hawarji was, is niet bevestigd. Het gezicht van de man ging schuil achter een rode keffiyeh.

Keith Siegel en zijn vrouw Aviva wonen in de kibboets Kfar Aza, dicht bij de grens met Gaza. Ook zij werd aan het begin van de oorlog naar Gaza ontvoerd; ze kwam in november 2023 vrij.

Nieuwe afspraken

Het is vandaag de vierde keer sinds het begin van dit staakt-het-vuren, dat vorige maand tot stand kwam, dat Israël en Hamas gevangenen en gijzelaars laten gaan.

In de bestandsvoorwaarden is afgesproken dat Hamas in de eerste zes weken 33 gijzelaars vrijlaat en Israël bijna 2000 gevangenen vrijlaat. In totaal houdt Israël bijna 10.000 Palestijnen vast. Tegen een derde van de Palestijnse gevangenen is nooit een aanklacht ingediend.

De komende week beginnen de onderhandelingen over de invulling van de afspraken over de tweede fase. De vrijlating van de ongeveer zestig resterende gijzelaars en de terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza staan daarin centraal.