Na weekend vol congressen kan nieuwe Belgische regering maandag beginnen

Ruim zeven maanden na de verkiezingen ligt er in België een nieuw regeerakkoord. De Vlaams-nationalistische N-VA, het sociaaldemocratische Vooruit, de Franstalige liberale partij MR en de christendemocraten van CD&V en Les Engagés zijn het eens geworden over de zogenoemde supernota van formateur Bart De Wever van de N-VA.

Daarmee lijkt de weg vrij voor De Wever om als eerste Vlaams-nationalist de federale Belgische regering te gaan leiden. De Wever, nu nog burgemeester van Antwerpen, heeft vrijdagavond laat verslag uitgebracht over het akkoord aan koning Filip in het koninklijk paleis in Brussel.

"We zullen een regering hebben die de begroting zal opschonen, een eerlijk sociaal beleid zal voeren, werk zal belonen, met het strengste migratiebeleid ooit zal komen, de nucleaire uitfasering zal keren en zal investeren in veiligheid", schreef zijn partij de N-VA in een verklaring.

Arizona-coalitie

Na De Wevers bezoek aan de koning zaten de onderhandelaars nog tot diep in de nacht bijeen om het eens te worden over de verdeling van de ministersposten. De samenwerkende vijf partijen worden ook wel de Arizona-coalitie genoemd; de partijkleuren komen overeen met de kleuren op de vlag van die Amerikaanse staat.