Verwoestende branden in Los Angeles na bijna een maand volledig onder controle

De natuurbranden in de Amerikaanse stad Los Angeles zijn na 24 dagen compleet onder controle. Dat maakt de brandweer bekend. In totaal kwamen zeker 29 mensen om het leven.

De eerste regenval in bijna acht maanden in het zuiden van de staat Californië hielp de brandweer bij het bestrijden van de branden. Dat schrijft de chef van de brandweer. Hoe de branden zijn ontstaan, wordt nog onderzocht.

In meerdere delen van de steden Los Angeles en San Diego woedden sinds het begin van het jaar natuurbranden. In de stadsdelen Pacific Palisades en Eaton waren deze het meest verwoestend.

Op 7 januari ontstond een bosbrand in Pacific Palisades, een wijk in het noorden van de stad, tussen Malibu en Santa Monica. De brand verspreidde zich snel door het droge landschap en beruchte harde Santa Ana-winden. Op dezelfde dag ontstond ook de brand in de regio Eaton.

Aangestoken brandjes

De Palisadesbrand strekte zich uit over bijna 95 vierkante kilometer, ongeveer zo groot als de stad Utrecht, en verwoestte bijna 7000 gebouwen. De brand in Eaton had een oppervlakte van 57 vierkante kilometer en verwoestte meer dan 9400 gebouwen.

Sinds het uitbreken van de branden heeft de politie zeker acht mensen aangehouden voor het aansteken van kleinere brandjes. Een vrouw verklaarde aan de politie dat ze "er plezier in had om chaos en verwoesting te veroorzaken".

Benefietconcert

Er vielen zeventien doden in Eaton en twaalf doden in Palisades. Meer dan 80.000 inwoners moest evacueren, velen van hen zijn dakloos geraakt. Experts van weerinstituut AccuWeather schatten dat de totale schade en impact op de economie 250 miljard dollar is. Dat maakt het een van de meest desastreuze branden in de moderne geschiedenis van de VS.

Wereldberoemde acts als Billie Eilish, Lady Gaga, Nirvana en Green Day hielden donderdag een benefietconcert om geld op te halen voor de slachtoffers. Het concert haalde al meer dan 60 miljoen dollar op door ticketverkoop en sponsoren.

