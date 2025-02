Van pleintjes naar mentor bij Oranje: futsaller Bouzambou jaagt op 100ste interland

Voor Bouzambou staat er veel op het spel in de kwalificatie. "Als we het EK halen, dan worden dat mijn laatste wedstrijden voor Oranje. Daarna is het voor mij wel genoeg geweest. Het EK zou een toetje zijn."

Het zou een fraaie afsluiter van een rijke carrière bij de nationale futsalploeg betekenen. Al elf jaar is de speler van FC Eindhoven een vaste kracht bij Oranje. Hij speelde een EK en bereikte vorig jaar met de nationale ploeg voor het eerst in 24 jaar het WK. Oranje haalde daar ook nog eens verrassend de achtste finale.

Sociaal werker

Onder de huidige, Spaanse bondscoach Miguel Andres Moreno is het Nederlandse futsal aan een opmars bezig. En dat terwijl er bij Oranje - in tegenstelling tot veel andere nationale ploegen - geen professionals voetballen. Iedere international heeft er nog een baan bij. Bouzambou is bijvoorbeeld sociaal werker bij de gemeente Vlissingen, waar hij vandaan komt.

Hoewel hij zijn ploeg dus niet fulltime tot zijn beschikking heeft, is bondscoach Moreno verantwoordelijk voor een professionaliseringsslag in de sport, zegt Bouzambou. "We hebben echt een ontwikkeling doorgemaakt. We hebben het gat met de subtop en de wereldtop weten te verkleinen. Dat komt door de inzichten van de bondscoach, maar ook door de inzet van de jongens."