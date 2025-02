Wekdienst 1/2: Amerikaanse minister Rubio naar Panama • Opnieuw ruil tussen Israël en Hamas

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de storingen op en werkzaamheden aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag laten Israël en Hamas voor de vierde keer sinds het staakt-het-vuren gevangenen en gijzelaars vrij. Hamas zou hebben beloofd dat de uitwisseling minder chaotisch zal verlopen dan afgelopen donderdag. Hamas-strijders hadden toen moeite om burgers bij de gijzelaars weg te houden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, begint aan een korte rondreis door Midden-Amerika. Eerste stop: Panama. President Trump heeft al meerdere keren gezegd dat hij het Panamakanaal weer in Amerikaanse handen wil hebben. Hierbij sluit hij inzet van het leger niet uit.

Zien hoe de nieuwe spelregels judo in de praktijk uitpakken? De NOS zendt de finaleblokken bij de grand slam in Parijs zaterdag en zondag live uit via een livestream vanaf 17.00 uur op NOS.nl, in de mobiele app en in tv-app NOS Live. Kees Jongkind en oud-judoka Henk Grol geven commentaar.

In Milwaukee wordt voor de tweede opeenvolgende dag geschaatst om de wereldbeker. Vanaf 20.20 uur live op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app de 500 meter voor vrouwen en mannen en de 1500 meter voor vrouwen en mannen.

Wat heb je gemist?

In Philadelphia in de Verenigde Staten is een ambulancevliegtuig neergestort. Het was een medisch vliegtuig met zes mensen aan boord, onder wie een meisje dat net een levensreddende behandeling had ondergaan. Het is onduidelijk of er overlevenden zijn. Het toestel stortte neer op een drukke weg naast een winkelcentrum.

Toen het vliegtuig de grond raakte explodeerde het en ontstond er een enorme vuurbal. Auto's vlogen in brand en ook gebouwen werden beschadigd. Er is nog weinig bekend over slachtoffers op de grond.

Ander nieuws uit de nacht:

'Crisissfeer in FNV-top', vicevoorzitter dreigt met gang naar de rechter: in het bestuur van vakbond FNV heerst een crisissfeer, schrijft Trouw. De krant heeft twee brieven van vicevoorzitter Boufangacha in handen waaruit blijkt dat Boufangacha, die de nieuwe voorzitter wil worden, zegt dat hij door de rest van het bestuur wordt tegengewerkt. Het conflict draait om de afhandeling vaneen gerucht over grensoverschrijdend gedrag door Boufangacha, dat volgens hem volledig is verzonnen.

Zwarte doos van gecrashte Amerikaanse legerhelikopter gevonden: de recorders van het passagiersvliegtuig waren donderdag al geborgen. Bij de botsing tussen de twee toestellen vielen 67 doden.

Overheidswebsites VS schrappen 'gender' en 'lhbti' na decreten Trump: op de ene website is het woord 'gender' vervangen door 'sex', op een andere zijn termen als 'lhbti' en 'zwangere mensen' weggehaald. De veranderingen zijn een gevolg van een decreet van president Trump.

En dan nog even dit:

Naarmate steden meer opwarmen neemt het aantal meldingen van ratten sterker toe. Wilma Bosland vertelt over de ratten die rondliepen bij haar atelier in Amsterdam: