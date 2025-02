Man (24) ontvoerd op parkeerplaats bij sportterrein in Breda

Een man is rond middernacht ontvoerd op een parkeerplaats bij een sportcomplex aan de rand van Breda. Het slachtoffer is een 24-jarige man, meldt een politiewoordvoerder. Het parkeerterrein ligt ingeklemd tussen een atletiekclub en hockeyvereniging.

Meerdere personen in zwarte kleding en met bivakmutsen op zouden de man in een busje hebben meegenomen. De kleur en het merk zijn niet duidelijk. Ook is niet bekend in welke richting het busje opreed. De personen zijn vuurwapengevaarlijk.

Familieleden van de man maken zich ernstige zorgen, onder meer omdat hij afhankelijk is van medicijnen. Als hij die niet inneemt kan dat de dood tot gevolg hebben, aldus de politie. Om wat voor medicatie het gaat, kan een woordvoerder omwille van de privacy niet zeggen.

Over een motief voor de ontvoering kan de politie nog niets zeggen. "We zijn druk doende met het onderzoek", aldus de woordvoerder. De politie roept getuigen op 112 te bellen met informatie.