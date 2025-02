Schuine kant, stenen en Vas: niet zomaar wéér Nederlandse wereldtitel veldrijden

Fem van Empel wil een WK-hattrick scoren. In het Noord-Franse Liévin probeert de Nederlandse renster vanmiddag voor het derde jaar op rij de wereldtitel in het veldrijden te pakken. Makkelijk wordt dat zeker niet, want het ging niet vanzelf afgelopen weken en de concurrentie uit vooral Nederland maar ook Hongarije is groot.

"Ik ga er alles aan doen", zegt Van Empel. Maar: "Er rijden veel meiden rond die op een hoog niveau fietsen. Als je net wat minder bent, valt de uitslag ook tegen", is ze op haar hoede voor de concurrenten.

Extra zal ze letten op landgenoten Lucinda Brand, Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado. Zij zijn naast Van Empel de grote favorieten in een oranje shirt. Marianne Vos ontbreekt vanwege een kuitblessure.

Vas in vorm

Regerend wereldkampioen Van Empel won in Benidorm, maar de laatste twee weekenden verliepen moeizaam. Ze maakt zich er weinig zorgen over, zegt ze een dag voor de wedstrijd. Maar in Hoogerheide ging ze tegen de vlakte (vierde achter wereldbekerwinnares Brand) en in Maasmechelen gleed Van Empel weer twee keer onderuit. De Hongaarse Blanka Vas won. En zij kan zomaar de Nederlandse favorieten verrassen.

Want voor haar zege in Maasmechelen werd de SD Worx-rijdster in Hoogerheide tweede. Vas is in vorm. Net op tijd voor de WK. Precies zoals gepland.