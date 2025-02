'Crisissfeer in bestuur FNV' door conflict met vice-voorzitter

In het bestuur van vakbond FNV heerst een crisissfeer. Dat schrijft Trouw op basis van brieven van vicevoorzitter Zakaria Boufangacha die in handen zijn van de krant.

Boufangacha hoopt binnenkort tot vakbondsvoorzitter te worden verkozen, maar wordt daarbij volgens hemzelf tegengewerkt door de huidige voorzitter, Tuur Elzinga, en de rest van de FNV-top. Dat blijkt uit twee brieven van Boufangacha aan het Ledenparlement van de vakbond.

Het conflict draait om de afhandeling van een gerucht over grensoverschrijdend gedrag door Boufangacha. Hijzelf zegt dat het gaat om "volledig verzonnen beschuldigingen". Volgens Boufangacha zouden Elzinga en de andere bestuursleden dat ook weten.

Het gerucht zou gaan over "een kwestie in de relationele sferen" tussen Boufangacha en een oud-collega, die vervolgens "met een zak geld" zou zijn vertrokken. Het grensoverschrijdende gedrag zou echter niet door het vermeende slachtoffer zelf zijn gemeld. De oud-collega zou verklaard hebben van niets te weten. Volgens Boufangacha is het gerucht mogelijk de wereld in geholpen om zijn deelname aan de voorzittersverkiezingen te bemoeilijken.

Naar de rechter

Volgens de vicevoorzitter treuzelen de raad van toezicht en de overige bestuursleden nu met een onderzoek dat zijn naam zou kunnen zuiveren. In een andere brief noemt hij het handelen van onder meer Elzinga "problematisch".

Afgelopen donderdag dreigde de vicevoorzitter naar de rechter te stappen als niet direct een onderzoek zou worden aangekondigd, in elk geval vóór de presentatie van de kandidatenlijst, ergens begin deze maand.

Binnen de vakbond zorgt het interne conflict voor onrust, schrijft Trouw. FNV Personeel roept in een interne nieuwsbrief op tot een onafhankelijk onderzoek naar de kwestie. Ook wil het onderdeel van de FNV dat de voorzittersverkiezingen, gepland voor 7 maart, worden uitgesteld.

Tuur Elzinga wil tegen de krant niet inhoudelijk reageren. "Als voorzitter van FNV handel ik naar eer en geweten, en altijd met het belang van de FNV-vereniging voorop", aldus de vakbondsvoorzitter.