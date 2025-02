Klein vliegtuig crasht bij winkelcentrum Philadelphia

Een medisch transportvliegtuig met zes mensen aan boord is kort na het opstijgen neergestort in de buurt van een winkelcentrum in Philadelphia. Daar explodeerde het toestel, waarbij meerdere huizen door vuur werden overspoeld. Jet Rescue Air Ambulance, het bedrijf dat het transport verzorgde, kan nog niet zeggen of iemand het ongeluk heeft overleefd.

De inzittenden van de Learjet 55 waren naast vier bemanningsleden een minderjarige patiënt en diens begeleider. Mogelijk zijn ook op de grond slachtoffers gevallen. Zeker één huis en verschillende auto's stonden na de crash in brand.

Het ongeluk gebeurde volgens Jet Rescue Air Ambulance vrijdag rond 19.35 uur plaatselijke tijd, "We kunnen niet zeggen of er overlevenden zijn", zei het bedrijf in een verklaring. "Onze onmiddellijke zorg gaat uit naar de familie van de patiënt, ons personeel, hun families en andere slachtoffers die mogelijk gewond zijn geraakt op de grond."

Het weer was koud en regenachtig op het moment van de crash, en er was slecht zicht.

Op sociale media betuigde president Trump zijn medeleven."Het is zo triest een vliegtuig te zien neerstorten in Philadelphia, Meer onschuldige zielen zijn verloren gegaan."