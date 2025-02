Ambulancevliegtuig crasht op drukke weg bij winkelcentrum Philadelphia

Een Amerikaans medisch vliegtuig met zes mensen aan boord is 30 seconden na het opstijgen neergestort in de buurt van een winkelcentrum in Philadelphia. Daar explodeerde het toestel, waarbij meerdere huizen in brand vlogen. Jet Rescue Air Ambulance, het bedrijf dat het vervoer verzorgde, durft nog niet te bevestigen dat alle inzittenden zijn omgekomen.

Aan boord van de tweemotorige Learjet 55 waren naast de vierkoppige bemanning een kind en diens moeder. Het meisje was na een levensreddende behandeling in een ziekenhuis in Philadelphia op weg terug naar Tijuana in Mexico.

Volgens de krant Philadelphia Inquirer stortte het toestel neer op een weg waar het druk was vanwege het spitsuur. Door de explosie vatten meerdere auto's, bedrijfspanden en huizen vlam.

In het midden van de weg is een grote krater te zien op de plek van de crash. De lokale zender FOX29 Philadelphia zegt dat zeker zes mensen naar het ziekenhuis moesten. Drie van hem moeten daar blijven, maar verkeren niet in levensgevaar.