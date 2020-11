Van Duijvenbode weer met beide benen op de grond: 'Snap er niks van'

Dirk van Duijvenbode - Getty Images

Dirk van Duijvenbode is er niet in geslaagd de laatste zestien van het Grand Slam of Darts te halen. De Nederlander, die voor het eerst deelnam aan het elitetoernooi, verloor zijn derde en laatste groepswedstrijd kansloos tegen Ian White: 5-1. "Ik snap er echt niks van. Het gevoel was zo goed", zei de 28-jarige medewerker van een auberginekwekerij na afloop tegen RTL7. "Alleen ik gooi die triples niet." Vorige maand haalde de semi-professionele darter nog verrassend de finale van de World Grand Prix Darts.

Later op de avond bleek dat de riante zege van White op Van Duijvenbode genoeg was voor de Engelsman om de volgende ronde te bereiken. Dit kwam omdat regerend wereldkampioen Peter Wright verrassend onderuitging tegen de Zuid-Afrikaan Devon Petersen: 2-5. Wattimena en Van Gerwen Woensdag sneuvelde al een andere Nederlander, Jermaine Wattimena, in de groepsfase. De enig overgebleven Nederlander in het toernooi, Michael van Gerwen, komt later vanavond nog in actie tegen de Engelsman Joe Cullen. Van Gerwen is al zeker van plaatsing voor de volgende ronde.