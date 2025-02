Zwarte dozen helikopter vliegcrash Washington gevonden

In het onderzoek naar de vliegtuigcrash bij Washington D.C. is nu ook de zwarte doos gevonden van de helikopter die bij het ongeluk betrokken was. De recorders met gegevens van het passagiersvliegtuig waren donderdag al veiliggesteld.

Het vliegtuig van een dochtermaatschappij van American Airlines kwam woensdag in botsing met een Black Hawk-legerhelikopter. Alle 64 inzittenden van het vliegtuig en ook de drie militairen in de helikopter kwamen om het leven. Het is daarmee de dodelijkste vliegramp in de VS in twee decennia. Inmiddels zijn de lichamen van 41 slachtoffers geborgen.

De zwarte doos van de helikopter bevat zowel de vastgelegde vluchtgegevens als de opname van de stemmen van de piloten. De informatie daaruit kan, samen met die uit de zwarte dozen van het Bombardier CRJ700-toestel, de autoriteiten helpen om te achterhalen wat er gebeurde vlak voor de botsing.

De National Transportation Safety Board (NTSB), die de ramp onderzoekt, heeft ook gesprekken gevoerd met luchtverkeersleiders, onder wie de enige luchtverkeersleider die in de verkeerstoren van het Ronald Reagan National Airport werkte op het moment van de crash.

Er is nog niets bekend over de oorzaak. De NTSB wil daar volgens een woordvoerder niet over speculeren voordat het onderzoek is afgerond.

De afgelopen dagen was er wel veel te doen over de hoogte waarop de helikopter zou hebben gevlogen. Volgens vluchtgegevens van de website flightradar 24 vond de botsing plaats op 300 voet (ca 91 meter). De maximale hoogte waarop de helikopter mocht vliegen was 200 voet (ca. 61 meter). President Trump stelde vrijdag dat de Black Hawk "veel te hoog" vloog.

Er is ook kritiek op de drukte in de lucht rond Washington. Naast het luchtverkeer van drie vliegvelden zijn er meerdere militaire luchtbases in de buurt en laten bewindslieden zich per helikopter vervoeren.