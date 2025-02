Lokale held Stolz klopt De Boo en Nuis op 1.000 meter, Brons Snellink op 5.000 meter

"Ik moet natuurlijk blij zijn met een PR, maar ik ben boos over de laatste kruising. Ik wist niet of het kon en liet hem voor", zegt Snellink na zijn race op de 5.000 meter.

Over de grote hoeveelheid wind die in de hal staat, zegt hij: "Je voelt het wel, het is alsof je in een tunnel rijdt. Het is voor deze baan fantastisch dat er zo hard gereden wordt, maar op deze manier kunnen heel veel banen snel zijn."

Snellink noemt zelfs het woord bedrog. "Elke schaatsbaan moet het doen met de kwaliteit van het ijs en de hoogte, Thialf heeft heel goed ijs. Het ijs is hier ook goed, maar het is jammer dat de wind een grote rol speelt."