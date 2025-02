Overheidssites VS op zwart of gewijzigd vanwege 'gender ideology'

Zeker één overheidssite is in de VS tijdelijk op zwart gegaan en van andere zijn gegevens verdwenen of veranderd vanwege een richtlijn die voortvloeit uit decreten van president Trump waarmee hij de bescherming van transgenders wil terugdraaien.

Federale instanties hadden woensdag te horen gekregen dat ze tot vrijdag 17.00 uur plaatselijke tijd (in Washington D.C.) de tijd hadden om informatie die "genderideologie" promoot te verwijderen van websites, contracten en e-mails.

Lhbti-vlaggen

De site van U.S. Census, een statistiekbureau van het ministerie van Economische Zaken, ging helemaal offline, signaleerde CBS News als eerste om 17.00 uur.

Op andere websites zijn bepaalde pagina's onbereikbaar, zoals die van de National Park Service. Ook op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn wijzigingen doorgevoerd, zoals het veranderen van woord 'gender' in 'sex'.

Bij het Center for Disease Control and Prevention wrongen medewerkers zich in bochten om termen als 'transgender', 'immigrant', 'lhbti' en 'zwangere mensen' nog voor het verstrijken van de deadline van de website te verwijderen, schrijft The New York Times.

'Tijdelijk gepauzeerd'

Op vragen van verslaggevers of overheidswebsites zouden worden afgesloten om vermeldingen van diversiteit, gelijkheid en inclusie weg te halen, zei Trump vrijdag dat hij er niets van wist, maar dat het "niet als een slecht idee klonk".

Nieuwssite Politico meldde eerder op de dag dat medewerkers van het ministerie van Landbouw te horen hadden gekregen dat ze pagina's over klimaatverandering op hun websites moesten verwijderen.

Medewerkers van het Witte Huis bevestigen dat veel overheidswebsites tijdelijk zijn "gepauzeerd", meldt persbureau Reuters. Hoe lang dat zou duren is niet bekend.