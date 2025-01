Beune derde op 3.000 meter wereldbeker Milwaukee, zege Lollobrigida

Francesca Lollobrigida heeft de snelste tijd gereden op de 3.000 meter van de wereldbekerwedstrijden in Milwaukee. Op de openingsafstand van het weekend eindigde Joy Beune op het podium met de derde tijd, Ragne Wiklund werd tweede.

Voor Lollobrigida is het de eerste wereldbekerzege sinds de geboorte van haar zoon in 2023.

Voor het eerst in meer dan negentien jaar werd er weer een internationale topwedstrijd gereden op de baan in Milwaukee. Het leverde een regen aan baanrecords op, ook omdat er veel luchtcirculatie was in de hal in Wisconsin.