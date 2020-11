Vastberaden Rooney wil Cocu opvolgen: 'Ik ben ambitieus'

"Ik ben ambitieus en wil graag het trainersvak in. Ik zou niet ambitieus zijn als ik hier zou zitten en zou zeggen dat ik de baan niet zou willen", zegt Rooney, die in januari 2020 door Cocu bij de club werd gehaald als speler en assistent-trainer.

Wayne Rooney is na het ontslag van Phillip Cocu de interim-trainer van Derby County. Hij vervult die rol samen met Liam Rosenair, Shay Given en Justin Walker, maar hij heeft nu aangegeven dolgraag Cocu definitief te willen opvolgen als manager.

"Door een samenloop van omstandigheden kregen we de kans hem te halen, die hebben we met beide handen aangegrepen. Hij wil ook graag manager worden en wilde meekijken om zich op dat vlak te ontwikkelen", zei Cocu in februari van dit jaar tegen de NOS.

Hekkensluiter

Derby County is met zes punten uit elf wedstrijden de hekkensluiter van het Championship, het tweede niveau in Engeland. Rooney, inmiddels 35 jaar oud, bedankt Cocu, maar is ook kritisch en denkt dat het bestuur van Derby County een goede keuze heeft gemaakt door de Nederlandse trainer te ontslaan.

"Ik heb veel geleerd in mijn eerste rol als coach hier en ik wil Phillip enorm bedanken", zegt de oud-speler van Manchester United.

Hij voegt toe: "Ik denk dat verandering nodig was. We hebben geen goede reeks achter de rug. Dit is een kans voor mij, Liam, Justin en Shay om frisse ideeën in te brengen en het team als het ware een nieuwe identiteit te geven. We moeten de ideeën die we hebben tot uitvoering brengen en de ploeg weer op het juiste pad brengen."

Lampard

Frank Lampard, net als Rooney oud-international van Engeland, begon zijn trainerscarrière ook bij Derby County. Na één seizoen - hij eindigde als zesde en verloor in de halve finales van de play-offs - vertrok Lampard naar Chelsea, waar hij nu nog steeds de manager is.

