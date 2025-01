Drie jonkies strijden om Tata Steel-schaaktitel; wereldkampioen Gukesh leidt nipt

Gukesh en Abdusattorov verloren allebei nog geen partij. De Indiase wereldkampioen won een wedstrijd meer dan de Oezbeek. Praggnanandhaa won net als Gukesh ook vijf partijen, maar verloor ook een keer, van de Nederlandse grootmeester Anish Giri.

In theorie kan Giri, met 6 punten op plek vijf de beste Nederlander na elf ronden, nog meedoen om de winst. Maar twee volle punten goedmaken in de laatste twee ronden is veel gevraagd.