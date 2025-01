Van Gerwen, niet in het groen, plaatst zich voor tweede ronde World Masters

Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Masters. De Nederlandse darter versloeg Bradley Brooks in zijn eerste partij met 3-0 in sets.

In Milton Keynes is Van Gerwen dit weekend om sponsorredenen gehuld in een zwart shirt, in plaats van het zo kenmerkende appelgroen.

In de tweede ronde treft Van Gerwen de winnaar van de partij tussen Gary Anderson en Dimitri Van den Bergh. Die spelen later vanavond tegen elkaar.

Danny Noppert plaatste zich donderdag voor de tweede ronde na een 3-1 zege op voormalig wereldkampioen Michael Smith. Voor Jermaine Wattimena en Kevin Doets was de eerste ronde meteen het eindstation.

Setsysteem

Het toernooi bestaat al een tijdje, maar is sinds deze editie in een nieuw jasje gestoken. Zo telt het prijzengeld voortaan mee voor de wereldranglijst en is er een setsysteem geïntroduceerd, een format dat verder alleen tijdens de Grand Prix en het wereldkampioenschap wordt gehanteerd.