Na 20 jaar komt een einde aan gescharrel van Franse haantjes rond De Kuip

In Rotterdam is de gemeente begonnen met het vangen van loslopende hanen en kippen. De dieren lopen al zo'n twintig jaar rond in de buurt van stadion De Kuip. Op verzoek van de bedrijven op het terrein is het tijd voor de hanen en kippen om te verhuizen.

In 2000 werd Frankrijk in Rotterdam Europees kampioen voetbal. Franse supporters lieten toen hanen, de mascotte van het Franse elftal, los in de omgeving van het stadion. De nakomelingen van die dieren, zo'n 150 stuks, lopen er nog steeds rond.

Een professioneel bedrijf gaat de kippen vangen, zegt Ferdi van der Werf van Stadsbeheer tegen Rijnmond. "Het wordt op een gegeven moment ook wel te veel. Het is niet alleen het lawaai of het kukelen van de hanen. Het zijn ook de uitwerpselen die ze achterlaten." Het is de bedoeling dat de gevangen dieren naar een opvangcentrum worden gebracht.

Niet iedereen is blij met het verdwijnen van de dieren: