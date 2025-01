Nederlandse VN-baas in Congo: 'Bevolking lijdt verschrikkelijk'

In de Democratische Republiek Congo is sprake van een vreselijke humanitaire situatie. Dat zegt Vivian van de Perre, die in het oosten van Congo een VN-vredesmissie leidt. Terwijl rebellengroep M23 steeds verder oprukt, gesteund door Rwandese troepen op Congolees grondgebied, ontbreekt het in de stad Goma aan bijna alles. "Het is echt chaos."

De gevechten in Goma waren de laatste dagen zo heftig, dat Van de Perre in haar eigen kantoor gekleed in een kogelwerend vest en met een blauwe veiligheidshelm van de VN op haar hoofd met Nieuwsuur praat. "Het is hier heel gevaarlijk, ook voor ons."

Afgelopen weekend nam M23 Goma in, een stad met 2 miljoen inwoners tegen de grens met Rwanda. De afgelopen dagen werden daar felle gevechten gevoerd. "Er liggen nog zo'n duizend doden in de straten. Er is geen water of elektriciteit, er zijn geen medische voorzieningen, geen internet, geen wifi."