NAC Breda en Heracles Almelo houden punt over aan open en vermakelijk duel

NAC en Heracles Almelo hebben allebei een punt overgehouden aan een aantrekkelijk eredivisieduel in Breda. Elias Ómarsson zette de thuisploeg al vroeg op 1-0, Juho Talvitie bracht de bezoekers kort na rust terug in de wedstrijd.

Het 1-1 gelijkspel was een uitslag waar beide ploegen na een open wedstrijd, waarin de scheidsrechter veel liet doorspelen, uiteindelijk best mee konden leven.

NAC klimt door het punt voor even naar plek acht, maar zal moeten afwachten wat hun concurrenten in de middenmoot dit weekend gaan doen. De Brabanders tonen wel aan dat zij meedoen voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. Heracles had met een zege de dreiging van de degradatiestreep even achter zich kunnen laten. Nu blijft het op plek vijftien staan.

Dat Heralces een punt zou over houden aan het duel in Breda hadden weinigen durven voorspellen na de eerste helft. NAC was door een knappe kopbal van Ómarsson, na een strakke voorzet van Leo Sauer, al na vier minuten op voorsprong gekomen.