Mensen onwel na actie Extinction Rebellion in kledingwinkel Naaldwijk

In Naaldwijk zijn enkele mensen onwel geworden nadat klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) een stinkende vloeistof in een kledingwinkel hadden gegooid. Twee mensen zijn aangehouden.

De actie vond plaats bij een winkel van H&M. De winkel werd daarop ontruimd en gesloten. Enkele mensen die onwel raakten zijn door ambulancepersoneel onderzocht, meldt Omroep West. Zij hoefden verder niet naar het ziekenhuis.

Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat de stof niet schadelijk was. Het is niet bekend om welke vloeistof het gaat. Twee verdachten zijn aangehouden.

Volgens XR ging het om boterzuur, dat voor een vieze geur zorgt. De actie was gericht tegen de fast fashion van H&M. De actiegroep laat via Twitter weten dat het niet de bedoeling was dat mensen onwel zijn geworden. 'We zijn hier erg van geschrokken, we bieden onze excuses aan alle betrokkenen aan." XR zegt de actie te onderzoeken "om herhaling in de toekomst te voorkomen".