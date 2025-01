Invalpremier Agema vervangt zieke Schoof: 'Historische dag voor de PVV'

"Voor een PVV'er is dat natuurlijk altijd wat nog mee blijft spelen", zei Agema vanmiddag tijdens de persconferentie. Toch denkt ze dat Wilders niet jaloers op haar is. "Hij is vooral trots. En hij zei dat hij ging kijken."

'Professioneel en efficiënt'

Vicepremier Agema is PVV'er van het eerste uur. In 2006 kwam ze in de Tweede Kamer. Bijna twee decennia voerde ze oppositie, maar nu staat ze op de bijna hoogste trede in de politieke arena.

Dat is best bijzonder, vindt partijgenoot Madlener. Het illustreert volgens hem dat de PVV een ander soort partij is geworden: "Je moet nu verantwoordelijkheid nemen. Dat is voor ons nieuw: we hebben nog nooit zo lang mee mogen doen in een regering. Dan zie je soms hoe lastig het is. Maar je ziet ook de kansen die we hebben."