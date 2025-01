Frank Heinen winnaar 'De Slimste Mens' bij afscheid van Philip en Maarten

Loeb viel als eerste af, waardoor Heinen en Dijkhoff het in de grande finale, zoals Freriks het liefst zei, tegen elkaar moesten opnemen. Eerder dit seizoen won Heinen al vier afleveringen op rij.

Heinen stond na zijn overwinning stil bij het afscheid van Freriks en Van Rossem. "Ik heb altijd met ongelooflijk veel plezier naar jullie gekeken" zei hij. Hij kreeg de beker overhandigd door de vorige winnaar én aankomend presentator van de kennisquiz, Herman van der Zandt.

Ook kijkcijferkanonnen Freriks en Van Rossem namen definitief afscheid van de kijker. "Na 25 seizoenen nemen we met pijn in het hart afscheid van jullie. Maar we hebben van elk seizoen genoten. We verlaten de studio met louter dierbare herinneringen", zei Freriks.