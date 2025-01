Belgische partijen bereiken regeerakkoord, formateur De Wever naar koning

België-correspondent Kysia Hekster:

"Het is een ontzettend moeilijk akkoord geweest om te bereiken, er moet veel bezuinigd worden in België. Er is namelijk een enorm begrotingstekort. Dan is het moeilijk om een grote hervormingen door te voeren, die waren wel hard nodig. De partijen zijn het nu daarover eens geworden. De details kennen we nog niet, want ze zijn er nog maar net uit. Het is duidelijk dat er op het gebied van de arbeidsmarkt, pensioenen en belastingen ingegrepen gaat worden. Twee partijen stonden tegenover elkaar, de Waalse Franstalige liberalen en de Nederlandstalige sociaaldemocraten. Die hebben er alles uit willen slepen voor hun eigen partij, tot op het allerlaatste moment. Daarom heeft het bijna acht maanden geduurd."

"Een regering Bart De Wever I is wel echt heel bijzonder. Dertien jaar geleden zou dat in België ondenkbaar geweest zijn. Bart De Wever is een Vlaamse nationalist. In statuten van zijn partij, de N-VA, staat dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden. Dat betekent het einde van België. Dat kan Bart De Wever niet volhouden, want hij wordt premier van alle Belgen. Ook van de Walen. Een Vlaams-nationalist die premier wordt van het hele land is toch echt heel bijzonder."