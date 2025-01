Rechter: detentiecentrum Schiphol ongeschikt voor asielzoekers

Het Justitieel Complex Schiphol is geen geschikte plek om asielzoekers vast te houden. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Er zijn volgens de rechter te veel overeenkomsten met detentie in een gevangenisomgeving. Minister Faber van Asiel en Migratie is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak, bevestigt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Door het hoger beroep zal de Raad van State zich over de zaak gaan buigen. Deze week oordeelde de Raad van State in een soortgelijke zaak dat het Justitieel Complex Schiphol nog altijd een rechtmatige locatie is om asielzoekers in te huisvesten.

In het justitieel complex, geopend in 2013, zitten veroordeelden hun straf uit. Ook wordt een aparte afdeling door de IND gebruikt om asielzoekers op te vangen die bij hun aankomst op Schiphol niet voldoen aan de voorwaarden om Nederland binnen te komen.

Asielzoekers in beroep

Afgelopen november bleek dat het aantal asielzoekers dat vastzit in het Justitieel Complex Schiphol enorm is gestegen. "Daardoor is het steeds moeilijker gebleken om de gevangenen en asielzoekers gescheiden te houden", zegt Karen Geertsema, docent Rechtssociologie en Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

"Ik heb van Vluchtelingenwerk Nederland begrepen dat er op dit moment 170 asielzoekers in het justitieel complex verblijven", zegt Geertsema.

Meerdere asielzoekers zijn tegen hun detentie in beroep gegaan. De omstandigheden waaronder asielzoekers worden vastgehouden, zijn volgens hen niet in lijn met het recht op vrijheid. Ook zou hun detentie te veel lijken op een gevangenisomgeving.

Naar aanleiding van het beroep besloot de rechtbank onderzoek te doen naar de omstandigheden. Ook werd het justitieel complex door de rechtbank in een zogenoemde schouw bezocht om de situatie gedetailleerd in kaart te brengen.

Beperkt luchten

De rechtbank Amsterdam oordeelt nu dat de afdelingen waar asielzoekers verblijven hetzelfde zijn als de afdelingen waar mensen vastzitten die via het strafrecht zijn veroordeeld. Daarnaast lijken de leefomstandigheden van asielzoekers veel op die van de gevangenen. Alle asielzoekers moeten hun cel met iemand delen, ze moeten tussen 22.00 en 8.00 uur verplicht in hun cel blijven en er zijn slechts beperkte mogelijkheden om te luchten.

Verder kunnen asielzoekers de afdeling alleen onder begeleiding verlaten, en mogen ze maar beperkt gebruikmaken van hun mobiele telefoon en internet. Ook hangen in het hele gebouw, behalve in de cellen, camera's waarmee ze in de gaten worden gehouden.

Volgens Geertsema is er bovendien sprake van te weinig personeel. "Daardoor moeten asielzoekers langer op hun cel blijven en kunnen ze minder vaak naar buiten".

Door de schouw heeft de rechtbank een feitelijke beschrijving van de leefomstandigheden in het justitieel complex, zegt Geertsema. "Het is nu aan de Raad van State om uitspraak te doen".