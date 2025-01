Steden warmen op en zien rattenmeldingen sneller groeien

Niet alleen nadelen

Overigens hebben ratten zeker niet alleen nadelen voor inwoners. Zo eten ze in het riool van het vet dat mensen doorspoelen, en dat vermindert het aantal verstoppingen.

Wetenschappers discussiëren al langer of het toenemende aantal ratten samenhangt met de opwarming. Maar dat blijkt lastig te onderzoeken.

Het tellen van ratten is namelijk moeilijk, zegt Maas van het RIVM. Niet alleen leven ze verborgen en 's nachts, maar ze zijn ook schuw. Een poging om met wildcamera's rattenonderzoek te doen in de grote steden mislukte, zegt Maas. De camera's werden gestolen of vernield.

Coronalockdowns

In dit geval grepen de onderzoekers naar rattenmeldingen. Uit eerder onderzoek in onder meer Chicago werd duidelijk dat die een goede indruk geven van de echte aantallen. In de zestien steden werden de meldingen over een langere tijd op dezelfde manier verzameld, zodat je de ontwikkeling goed kan vergelijken.

Tijdens de onderzoeksperiode kregen steden wel te maken met corona-lockdowns, ook Amsterdam. Dit leidde tot veranderingen in het aantal meldingen en waar die vooral vandaan kwamen.

Hoofdonderzoeker Jonathan Richardson van de Universiteit Richmond laat weten dat hij dit eerder onderzocht in New York. Het effect van lockdowns was volgens hem kortdurend en zou niets af moeten doen aan de trend op lange termijn, zegt hij.