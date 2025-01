Graf van nationalistische Franse politicus Jean-Marie Le Pen vernield

Het graf van de Franse extreemrechtse politicus Jean-Marie Le Pen is vernield door onbekenden. Dat meldt zijn dochter Marie-Caroline Le Pen op X.

De Franse autoriteiten onderzoeken het incident. In een verklaring zeggen ze dat de begraafplaats "gezien de politieke gevoeligheid" voor en na de begrafenis op 11 januari werd bewaakt door de politie.

De beveiliging werd daarna teruggeschroefd. De politie gaat de locatie weer bewaken "gezien de uitzonderlijke aard" van de vernieling, aldus de verklaring.

Familie woedend

Le Pen overleed op 7 januari op 96-jarige leeftijd. Zijn lichaam werd in een familiegraf op een begraafplaats in een havenstad in Bretagne begraven.

"Er zijn geen woorden om de mensen te beschrijven die het heiligste aanvallen. Degenen die de doden aanvallen. zijn tot het ergste in staat tegen levenden", zegt zijn dochter op X.