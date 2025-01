Zorgmedewerkers zonder ervaring: sector controleert halsoverkop diploma’s

Die ervaringscertificaten, ook bekend als EVC-certificaten, bieden een snelweg naar een mbo-zorgdiploma of een officiële registratie als jeugdzorgmedewerker. Ze zijn bedoeld voor mensen die al relevante werkervaring hebben, maar nog geen papiertje.

Die kunnen daardoor sneller aan het werk in bijvoorbeeld de zorg, waar grote personeelstekorten zijn. Een certificaat geeft namelijk recht op vrijstellingen voor grote delen van mbo-opleidingen, of een versnelde, officiële registratie als jeugdzorgmedewerker.

Verdienmodel voor criminelen

De certificaten worden uitgegeven door commerciële bureaus. Die controleren kandidaten op hun ervaring, door bijvoorbeeld verslagen van stages of voortgangsgesprekken te beoordelen en de kandidaat aan het werk te zien.

Maar criminelen hebben de ervaringscertificaten ontdekt als verdienmodel, constateerden het OM en de IGJ eind vorig jaar. Zij verkopen kant-en-klare certificaten zonder de ervaring van kandidaten daadwerkelijk te controleren. Bij één van die bureaus alleen al was sprake van tussen de 800 en 1200 vermoedelijk frauduleuze certificaten.

De fraude richt zich met name op certificaten in de zorgsector. Zodra dat certificaat is omgezet in een mbo-diploma of jeugdzorgregistratie is het voor werkgevers niet van een klassiek diploma te onderscheiden.

Brandwonden

De gevolgen zijn serieus, zegt Wim Vernes. Hij is hoofd opsporing en boetes van de IGJ, waar signalen binnenkomen over zorgmedewerkers die alledaagse handelingen niet goed uitvoeren. "Denk bijvoorbeeld aan gehandicapten die brandwonden oplopen omdat ze in bad worden gestopt door iemand die niet weet hoe dat veilig moet." Ook fouten met het bedienen van tilliften en het aanleggen van katheters komen voorbij, zegt Vernes.

Onderwijsminister Eppo Bruins (NSC) noemt het aandeel verdachte diploma's in het mbo "zeer schokkend". Hij roept mbo's op terughoudend te zijn met het verlenen van vrijstellingen op basis van certificaten.