Grondstoffenbedrijf Trafigura schuldig aan omkoping in Angola

Trafigura heeft zich schuldig gemaakt aan het omkopen van een hoge functionaris van het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol, dat zegt de federale rechtbank in Zwitserland.

Het grondstoffenbedrijf valt onder de Nederlandse Trafigura Beheer BV. Het hoofdkantoor staat in Singapore, maar de belangrijkste handelsactiviteiten worden ondernomen in de Zwitserse stad Genève.

Volgens het Zwitsers Openbaar Ministerie heeft Trafigura via een oud-medewerker van het bedrijf tussen 2009 en 2011 bijna vijf miljoen euro betaald aan steekpenningen. Enorme bedragen werden overgemaakt naar een Zwitserse bankrekening op naam van de Angolese functionaris. Ook werd contant geld aan hem overhandigd.

Dit deed het bedrijf om oliedeals in het Afrikaanse land te krijgen. Die contracten leverden het bedrijf tientallen miljoenen op.

Miljoenen boete

Het bedrijf moet meer dan 140 miljoen euro aan boetes en compensatie betalen. Ook is de oud-topman van het bedrijf, Mike Mainwright, veroordeeld tot 32 maanden celstraf, waarvan 20 voorwaardelijk. Het OM zegt dat de Brit toestemming had gegeven voor de omkoping, Mainwright ontkent dit.

De rechter zei dat het redelijk zou zijn om van een groot bedrijf als Trafigura te verwachten dat betalingen aan tussenpersonen goed zou controleren. "Onopgemerkte tekortkomingen zijn niet verwaarloosbaar."

Ook de Angolese functionaris en de tussenpersoon zijn veroordeeld tot celstraffen van 36 en 24 maanden. Ook zij ontkennen de aantijgingen.

Meerdere schandalen

Het is niet de eerste keer dat Trafigura voor de rechter gedaagd wordt. Vorig jaar bekende het bedrijf in een Amerikaanse rechtbank dat het tussen 2003 en 2014 Braziliaanse overheidsfunctionarissen heeft omgekocht. Ook loopt er in Nederland een rechtszaak tegen het bedrijf. Trafigura zou in 2006 een Jamaicaanse minister hebben omgekocht.

Maar het bedrijf staat in Nederland vooral bekend om het Probo Koala-schandaal. In 2006 probeerde het gifschip de Probo Koala gif te lossen in de Amsterdamse haven om te verwerken. Na stankklachten bleek het afval veel sterker verontreinigd te zijn dan is aangegeven. Trafigura vond het te duur om het in Nederland te verwerken, en dus werd het weer teruggepompt in de Probo Koala.

Het schip voer daarna naar Ivoorkust om het daar tegen een goedkopere prijs te verwerken. Een afvalverwerker dumpte het giftige afval op stortplaatsen in de hoofdstad Abidjan. Duizenden omwonenden werden ziek van de dampen, en 15 mensen overleden. In 2012 trof Trafigura een schikking met het Nederlandse OM vanwege het schandaal.

Trafigura zegt in een verklaring teleurgesteld te zijn in de uitkomst van de rechtszaak in Zwitserland. Het bedrijf zegt dat het de afgelopen jaren veel geïnvesteerd heeft in het versterken van een 'nalevingsprogramma'. Het bedrijf kan nog in hoger beroep, maar of dat ook gebeurt, is nog niet duidelijk.