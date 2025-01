Buspassagier (15) op intensive care na ongeluk bij Zwartewaal

Een van de inzittenden van de streekbus die gisteren botste met een auto bij Zwartewaal ligt op de intensive care. De 15-jarige scholiere wordt in het ziekenhuis in coma gehouden, zegt de rector van het Maerlant College in Brielle tegen de regionale omroep Rijnmond.

Het ongeluk gebeurde gistermiddag op de provinciale weg N218. Na de botsing belandde de bus in de greppel. Twintig mensen zaten in de bus, onder wie drie leerlingen van de school. Tien van hen raakten gewond. Vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de 15-jarige scholiere.

Volgens Rijnmond werd zij pas na een half uur gevonden door de hulpdiensten en moest ze worden gereanimeerd. De omroep schrijft dat ze werd gevonden nadat een andere scholiere de hulpdiensten had gewaarschuwd dat er nog iemand in de bus lag.

'Slachtoffer lag op moeilijk bereikbare plek'

Waarom het slachtoffer pas na een half uur werd gevonden, is niet duidelijk. De veiligheidsregio probeert te achterhalen wat er gisteren is gebeurd.

"Er is constant gevraagd of er nog mensen in de bus zaten. Het slachtoffer is uiteindelijk gevonden op een moeilijk bereikbare plek", laat een woordvoerder weten. "We beseffen dat dit veel impact heeft op de betrokkenen, maar ook op de aanwezige hulpverleners."

De woordvoerder zegt verder nog geen aanvullende informatie te hebben. "We willen eerst de feiten op een rij krijgen."

Begeleiding op school

De rector van de school heeft gisteravond de ouders op de hoogte gebracht van het ongeluk. Naast de zwaargewonde leerling is ook de scholiere die de hulpdiensten waarschuwde met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een derde scholier bleef ongedeerd. Hij is vandaag wel weer naar school gegaan, maar het ongeluk heeft volgens de rector behoorlijk wat impact gehad.

Hij zegt dat er vandaag op school extra ondersteuning is geboden aan de leerlingen. Ook is in de klas van het zwaargewonde meisje een gesprek geweest, om te praten over wat er is gebeurd.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de politie laat aan Rijnmond weten dat er nog niets te zeggen valt over de oorzaak. Dat onderzoek loopt nog.