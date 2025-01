De Jong verrast Griekspoor en wordt mogelijk vierde Nederlander op ABN Amro Open

Jesper de Jong heeft voor het eerst in zijn carrière de halve finales gehaald van een ATP-toernooi. In Montpellier verraste hij Tallon Griekspoor in een Nederlands onderonsje: 7-6 (5), 6-4.

Door de winst in Frankrijk maakt De Jong kans om meteen in te stromen in het hoofdtoernooi van het ABN Amro Open, dat zondag begint in Rotterdam. Als Aleksandar Kovacevic vanavond van de Kazach Aleksandr Boeblik verliest, is het hoofdtoernooi een feit. Wint Kovacevic, dan speelt De Jong nog een voorronde.

Het toernooi in Ahoy had een plek vrijgehouden voor een speler die deze week ver zou komen op een ander toernooi.

Vier Nederlanders in Rotterdam?

Daardoor zijn er volgende week mogelijk vier Nederlanders actief in het hoofdtoernooi in Rotterdam. Naast De Jong en Griekspoor zijn dat Mees Röttgering en Botic van de Zandschulp.

Van de Zandschulp verloor in Montpellier in de eerste ronde nog van Griekspoor. Dat de 28-jarige Griekspoor van De Jong verloor was verrassend, want hij staat 85 plaatsen hoger op de wereldranglijst.

Slordig begin Griekspoor

Griekspoor begon zeer slordig aan de wedstrijd. In zijn eerste opslagbeurt miste hij op zeer bijzondere wijze een kans om een punt binnen te smashen. De nummer 46 van de wereld sloeg volledig langs de bal. Daarna sloeg hij ook een punt zeer slordig uit en volgde er een dubbele fout. Toch pakte Griekspoor zijn eerste servicegame.

De twee Nederlanders gingen vervolgens gelijk op. Op 3-3 liet Griekspoor meerdere kansen liggen om de 24-jarige De Jong te breken.

De jongste Nederlander sleepte er een tiebreak uit en kwam daarin op een 6-3 voorsprong. Griekspoor maakte gebruik van zijn goede service om twee setpunten weg te werken, maar De Jong maakte het uiteindelijk koelbloedig af. Na iets meer dan een uur spelen, pakte hij verrassend de eerste set.

Afzwaaiers Griekspoor

Griekspoor kende een stroeve start van dit jaar. Hij was ziek vlak voor de Australian Open en kon zo in Melbourne niet verrassen tegen de Poolse topper Hubert Hurkacz.