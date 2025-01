Trump beweert dat legerhelikopter op moment van botsing te hoog vloog

De Amerikaanse president Trump stelt dat de legerhelikopter die betrokken was bij de vliegramp bij hoofdstad Washington op het moment van de botsing met een vliegtuig te hoog vloog. Hij maakte die opmerking op zijn online platform Truth Social.

Amerikaanse legerhelikopters mogen om veiligheidsredenen niet hoger dan 61 meter boven de grond vliegen (200 voet). Volgens de legerluchtvaartautoriteit vloog de helikopter ook op die hoogte. Toch trekt Trump die verklaring in twijfel.

"De Blackhawk-helikopter vloog veel te hoog. Hij vloog ver boven de grens van 200 voet. Dat is niet echt ingewikkeld om te begrijpen, toch???", schrijft Trump in een post. Eerder gaf de Amerikaanse president het diversiteitsbeleid van de voormalige presidenten Obama en Biden de schuld van de botsing. Bewijs voor die stelling leverde hij niet.

Zwarte dozen

Bij het Ronald Reagan-vliegveld botsten gisternacht (Nederlandse tijd) een legerhelikopter en een passagiersvliegtuig. Beide toestellen kwamen neer in de Potomac-rivier. Alle 67 inzittenden kwamen om het leven. De autoriteiten hebben inmiddels meer dan 40 lichamen uit het water gehaald.

De oorzaak van de botsing in de lucht wordt nog onderzocht. Onderzoekers buigen zich onder andere over de vraag of de bemanningsleden van de helikopter nachtzichtkijkers droegen.

De zwarte dozen van het passagiersvliegtuig zijn inmiddels teruggevonden. Het duurt een maand voordat die zijn uitgelezen. Naar de zwarte doos van de helikopter wordt nog gezocht.

Luchtruim te druk

Meerdere piloten vertelden gisteren aan persbureau Reuters over hun ervaringen met het vliegveld in Washington. Volgens de piloten is het luchtruim in het gebied te druk met twee vliegvelden, een militair vliegveld en beveiligde zones boven het Pentagon en Witte Huis. Er waren eerder al bijna-botsingen gemeld.

Duikers gaan vandaag weer het water in voor verder onderzoek. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft bepaald dat er de komende tijd minder helikopters mogen vliegen in de buurt van het Ronald Reagan Airport. Voor politie- en medische helikopters geldt een uitzondering.