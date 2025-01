CDU-wet voor strengere asielwet haalt het niet, ondanks stemmen AfD

Duitsland-correspondent Chiem Balduk over de stemming:

"Dit is absoluut een harde klap voor Merz. Hij nam een groot risico door samen met de AfD voor strengere asielwetgeving te willen stemmen, ondanks verzet vanuit eigen gelederen. Nu dat is mislukt, haalt hij op drie manieren bakzeil: zijn wet is weggestemd, er is verdeeldheid in de partij en de AfD krijgt een groot campagnegeschenk. De AfD is deze week meer geaccepteerd geworden, en de partij kan kiezers nu oproepen de AfD nog groter te maken, zodat strengere asielplannen wél goedgekeurd worden.

De hele dag hing al in de lucht dat er mogelijk gerebelleerd zou worden in de FDP- en CDU-fractie. Mede daarom werd nog geprobeerd toch tot een compromis met SPD en de Groenen te komen. Maar zij stelden hoge eisen: Merz zou publiekelijk excuus moeten aanbieden voor de samenwerking met de AfD, maar die was daar uiteraard niet toe bereid.

Er was sowieso weinig voor nodig om het debat te laten ontsporen in emotionele aanvallen en verwijten van leugens, kinderachtig gedrag en volksverlakkerij. De twee kampen spraken volledig langs elkaar. De linkse partijen vielen CDU en FDP aan omdat ze de AfD groot maken door met hen samen te werken. Andersom werden SPD en de Groenen verweten dat juist zij de AfD groot maken, door geen actie te ondernemen in het asieldossier. En de AfD zelf zat er als lachende derde bij."