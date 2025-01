Faber: twintig Syriërs zijn vrijwillig én definitief teruggekeerd naar Syrië

Deze week zijn twintig Syriërs die in Nederland verbleven vrijwillig teruggekeerd naar Syrië, meldt minister Faber van Asiel en Migratie. Ze kregen daarbij hulp van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV). Het gaat zowel om Syriërs met een tijdelijke verblijfsvergunning als Syriërs die in afwachting waren van de behandeling van hun asielaanvraag.

DTenV heeft op dit moment 160 aanvragen voor terugkeer in behandeling, zegt minister Faber. Ze verwacht dat komende week opnieuw twintig Syriërs zullen vertrekken. "Het zijn nu nog kleine aantallen, maar de verwachting is dat dit aantal de komende tijd groeit", zegt de minister. Ze zegt zich daar ook voor in te willen zetten.

Eind vorig jaar viel het Assad-regime in Syrië, na een snelle opmars van HTS-rebellen. Daarop ontvluchtte Assad het land en kwam er na 24 jaar een einde aan zijn bewind. Tijdens de Arabische Lente in 2011 brak er een bloedige burgeroorlog uit, waarna miljoenen Syriërs het land ontvluchtten. Het merendeel zocht hun toevlucht in buurland Turkije. Honderdduizenden van hen vluchtten naar Europa.

Opschorting asielaanvragen

Faber kondigde in december, na Assads val, aan dat de IND zes maanden lang geen besluiten zou nemen over asielaanvragen van Syriërs. Ook andere Europese landen besloten daartoe.

De Nederlandse terugkeerdienst ondersteunt alleen Syriërs die permanent willen terugkeren, benadrukt het ministerie. Zij moeten afstand doen van hun tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland. Syriërs kunnen in totaal 900 euro in contant geld krijgen voor hun terugkeer. Ook kan de dienst mensen helpen met het organiseren van hun reis. De dienst helpt niet bij zaken als familiebezoeken of een reis om spullen op te halen.

Wie terugkeert moet een verklaring ondertekenen waarin staat dat het vertrek vrijwillig is. Ook is iedereen die gebruik maakt van de terugkeerdienst verplicht de verblijfsvergunning of procedure daarvoor in te trekken. Het is niet bekend hoeveel in Nederland woonachtige Syriërs tijdelijk zijn teruggekeerd, zonder hulp van de DTenV.