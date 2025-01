Moldaviër krijgt levenslange celstraf voor moord op meisje (9) in Duitsland

Een 37-jarige man uit Moldavië is door de rechtbank van Chemnitz in Duitsland veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op een 9-jarig meisje uit Oekraïne. Uit onder meer camerabeelden en DNA-gegevens blijkt dat de man op de plek was waar het meisje is vermoord.

De man had volgens Duitse media korte tijd een relatie met de moeder van Valeriia. De man zou ziekelijk jaloers zijn nadat de moeder de relatie enkele dagen eerder had verbroken.

Voor de rechtbank staat vast dat Valeriia is gestikt door toedoen van de Moldaviër. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Vervroegde vrijlating is vrijwel onmogelijk vanwege de ernst van de zaak.

Grote zoektocht

Begin juni raakte het meisje vermist in haar woonplaats Döbeln, tussen Leipzig en Dresden. Toen ze niet bij school aankwam sloeg haar moeder alarm, waarop een grote zoektocht volgde. Honderden politieagenten en burgers hielpen daarbij. Er werden ook drones, duikers en honden ingezet.

Een week later werd het lichaam van het meisje gevonden op een slecht bereikbare plek in het bos, op zo'n 4 kilometer van haar huis. Uit onderzoek bleek dat ze toen al enkele dagen dood was. Kort daarna werd de Moldaviër, tegen wie al nationale en Europese arrestatiebevelen liepen, in Praag aangehouden.

Het meisje was twee jaar eerder met haar moeder naar Duitsland gevlucht vanwege de oorlog in Oekraïne.