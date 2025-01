UCI verplaatst WK wielrennen in Rwanda nog niet, ondanks conflict aan grens

De internationale wielerbond UCI meldt in een verklaring voorlopig vast te houden aan de plannen om de WK wielrennen in Rwanda te houden, ondanks een conflict in Oost-Congo, aan de grens met Rwanda.

Deze week hebben rebellen van de M23-militie de grote Oost-Congolese stad Goma ingenomen. Goma ligt tegen de Rwandese grens aan. Door gevechten tussen de rebellen en het Congolese leger zijn honderdduizenden mensen gevlucht. Rwanda steunt de rebellen en dat zorgt weer voor spanningen met Congo.

'Geen plan om te verplaatsen'

De wereldkampioenschappen wielrennen staan eind september gepland in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. En als het aan de UCI ligt, blijft dat zo.

"We houden de ontwikkelingen in de oostelijke regio van Congo, en de mogelijke gevolgen daarvan voor de WK, nauwlettend in de gaten. We hopen op een vreedzame en snelle oplossing van de situatie. Bovendien benadrukt de UCI dat er op dit moment geen plannen zijn om de WK naar Zwitserland of een andere locatie te verplaatsen."

Mochten de WK wielrennen in Rwanda doorgaan, dan is dat voor het eerst in Afrika. Er is voor de mannen een loodzwaar parcours uitgestippeld van 276,5 kilometer lang met bijna 5.500 hoogtemeters. Een kolfje naar de hand van de echte klimmers.

Voor de vrouwen staat eveneens een zwaar parcours op het programma van bijna 165 kilometer lang, met 3.350 hoogtemeters.