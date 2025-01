Wereldsterren bijeen voor benefietconcert na branden: 'LA, we houden van je'

"Uit het diepst van ons hart houden we van je, Los Angeles", riep Green Day-frontman Billie Joe Armstrong. Met andere wereldberoemde artiesten als Billie Eilish, Lady Gaga, Nirvana en de Red Hot Chili Peppers trad hij gisteravond op om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de branden in Los Angeles.

Bij de verwoestende branden in en rond de stad in Californië die begin deze maand uitbraken kwamen zeker 29 mensen om het leven. Zo'n 16.000 gebouwen werden verwoest. Brandweerlieden zijn nog steeds bezig om de branden in de stadsdelen Palisades en Eaton onder controle te krijgen.

Aan het benefietconcert, dat de naam FireAid meekreeg, deden op twee locaties in Los Angeles twintig artiesten mee. Optredens werden afgewisseld met beelden en verhalen van slachtoffers. Mensen zonder ticket konden de show, die bijna zes uur duurde, live volgen via verschillende streamingdiensten. Tijdens het concert werden kijkers opgeroepen om geld over te maken.

Reünie van Nirvana

Aan het begin van de show maakte acteur Billy Crystal bekend dat de band U2 een bedrag van 1 miljoen dollar had overgemaakt. Crystal, bekend van onder andere When Harry met Sally, verloor zelf zijn huis waar hij 46 jaar woonde.

Crystal droeg naar eigen zeggen de kleren die hij aan had toen hij zijn huis moest verlaten. Toen hij terugkeerde bleek er niets meer overeind te staan. "Ik heb na het overlijden van mijn vader op mijn vijftiende niet meer zo erg gehuild", zei de 76-jarige acteur. "Laten we de wereld zien wie we zijn. We zijn Los Angeles. Eén stad, één hart."

Een van de verrassingen van de avond was een reünie van de opgeheven grungeband Nirvana. De drie overgebleven leden Krist Novoselic, Dave Grohl en Pat Smear brachten klassiekers zoals School en Territorial Pissings ten gehore. Ook kwam de dochter van drummer Grohl het podium op om All Apologies te zingen dat op het derde en laatste studioalbum van Nirvana verscheen.