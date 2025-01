Madlener wil minder geluidsoverlast, zonder Schiphol verder te laten krimpen

Minister Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) blijft bij zijn plan om de ernstige geluidsoverlast rond Schiphol dit jaar met 15 procent te verminderen. Daarmee komt hij niet tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Die verzocht het kabinet in een nipt aangenomen motie van NSC dat doel op 17 procent te zetten.

In het regeerprogramma is afgesproken de geluidsoverlast deze kabinetsperiode met 20 procent terug te dringen. Dat doel blijft Madlener onderschrijven, alleen is zijn eerste stap dus wat voorzichtiger.

"Het is een forse opgave, we hebben daarvoor jaren nodig", zegt Madlener. "We doen het nu met maatregelen die de luchthaven het minst pijn doen, terwijl we toch de geluidsdoelen halen. Want daar zijn we het over eens: die moeten worden gehaald."

Stillere toestellen

Om de geluidshinder te verminderen zijn er allerlei maatregelen genomen. Zo moeten luchtvaartmaatschappijen stillere toestellen kopen en mogen ze minder vaak 's nachts vliegen. Volgens experts, die in opdracht van het ministerie berekeningen maakten, is dat niet genoeg en moet er minder worden gevlogen.

Op dit moment zijn er maximaal 500.000 vluchten per jaar toegestaan op Schiphol. Om de 15 procent geluidsreductie te halen, zouden dat er maximaal 478.000 per jaar mogen zijn. Bij een doel van 17 procent zou dat aantal volgens de experts nog verder naar beneden moeten.

Historische rechten

Schiphol en luchtvaartmaatschappij KLM denken dat met de huidige maatregelen het doel van 17 procent ook al wordt behaald. Ook Madlener hoopt dat. "Er is nu een heel klein krimpje noodzakelijk om die 15 procent te halen. Ik hoop dat de maatregelen zo goed uitpakken, dat verdere krimp niet nodig is."

KLM en Schiphol waarschuwen voor de gevolgen van het verminderen van vluchten. Als Schiphol de historische rechten van buitenlandse vliegtuigmaatschappijen schrapt, kan het zijn dat buitenlandse luchthavens ook start- en landingsrechten van KLM afnemen.