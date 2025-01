Mahieu volgt De Nooijer op als coach hockeysters Amsterdam

Jesse Mahieu wordt volgend seizoen de coach van de hockeysters van Amsterdam. De oud-international van Oranje komt na achtenhalf jaar over van Pinoké en is de opvolger van Teun de Nooijer, die na dit seizoen bij Amsterdam vertrekt.

Mahieu ,die verdeeld over twee periodes als speler, assistent en hoofdcoach in totaal achttien jaar actief was voor Pinoké, bezorgde de club in 2023 voor het eerst de landstitel, waarna een jaar later ook nog de finale van de Euro Hockey League gewonnen werd.

"Ik kijk er enorm naar uit om terug te keren naar de club waar ik prachtige successen heb mogen meemaken en dierbare vriendschappen heb gesloten. Ik heb heel veel zin in dit nieuwe avontuur en wil met Dames 1 graag doorbouwen aan de rijke historie van de club," aldus Mahieu.