Noord-Koreanen trekken zich terug uit frontlinie Koersk na zware verliezen

Noord-Koreaanse troepen zijn al ongeveer drie weken niet meer gesignaleerd aan de frontlinie in de regio Koersk. Dat melden Oekraïense militaire officieren aan Oekraïense en Amerikaanse media.

De woordvoerder van de Oekraïense eenheid die in Koersk vecht bevestigt de terugtrekking van de Noord-Koreanen aan de krant de Kyiv Independent. Anonieme Oekraïense en Amerikaanse functionarissen melden ook aan The New York Times dat de troepen uit Noord-Korea het front hebben verlaten nadat ze zware verliezen hadden geleden.

Eerder deze maand zei de bevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, Oleksandr Syrsky, dat ongeveer de helft van de Noord-Koreanen die naar het front in de Russische grensregio zijn gestuurd, is gedood of gewond is geraakt. In totaal zouden er ruim 11.000 militairen naar Koersk zijn gestuurd.

Meer troepen op komst

Sinds november vorig jaar vechten Noord-Koreanen mee aan Russische zijde in de oorlog tegen Oekraïne. Ze worden vooral ingezet in Koersk. Ze zijn daar om de Russische strijdkrachten te ondersteunen in de strijd tegen de Oekraïense inval die begin augustus 2024 begon.

De verwachting is dat de terugtrekking tijdelijk is en dat er binnenkort weer meer troepen worden gestuurd. Zo zei het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst dat hij verwacht dat Pyongyang extra artillerie-eenheden gaat sturen.

De troepenmacht van het land is aanzienlijk. "Noord-Korea heeft de dienstplicht en die kan al gauw tien jaar duren. Zelfs op een relatief kleine bevolking van 25 miljoen inwoners heb je het dan toch al snel over een leger van 1,5 miljoen", zei hoogleraar Korea-studies Remco Breuker eerder in de NOS-podcast De Dag.